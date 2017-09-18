В Киевской области горел пассажирский поезд

ГСЧС

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Недалеко от железнодорожной станции Коржи Барышевского района Киевской области вечером 17 сентября во время движения загорелся локомотив пассажирского поезда №64 (Киев-Харьков).

По данным пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в 22:27. В результате пожара огнем уничтожен локомотив и повреждена контактная сеть.

18 августа в 1:03 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован.

"Жертв и пострадавших нет. Задержка движения поездов составила 3 часа 17 минут. В 5:22 движение поездов было восстановлено. Причина пожара устанавливается", — отметили в ведомстве.

Напомним, два человека пострадали в результате столкновения "КамАЗа" с пригородным пассажирским поездом в поселке Приколотное Великобурлукского района Харьковской области.