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    Киев

    В Киеве посреди дороги прогремел взрыв

    (обновлено: )52530
    На место происшествия прибыли полицейские, следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники для установления обстоятельств взрыва и идентификации взрывного устройства.
    В Киеве посреди дороги прогремел взрыв
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Е. Телиги прогремел взрыв авто, передает dtp.kiev.ua.  

    По предварительной информации, никто не пострадал.

    Взрыв возле станции метро в Лондоне. Прямая трансляция
    РИА Новости/Аврора
    Взрыв возле станции метро в Лондоне. Прямая трансляция

    Сообщается, что на место происшествия прибыли полицейские, следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники для установления обстоятельств взрыва и идентификации взрывного устройства.

    В пятницу вечером, 8 сентября, в центре Киева взорвался легковой автомобиль. По данным СБУ, погибший принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе. 

    Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что мощность взрывчатки составляла до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

    СМИ писали, что пострадавшая девушка — известная украинская модель Наталья Кошель, она была лицом Dior. Позже появилась информация, что женщина, которая получила травмы при взрыве, не является моделью, ее настоящее имя — Наталия Целовальникова.

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