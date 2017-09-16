В Киеве посреди дороги прогремел взрыв

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Е. Телиги прогремел взрыв авто, передает dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Сообщается, что на место происшествия прибыли полицейские, следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники для установления обстоятельств взрыва и идентификации взрывного устройства.

В пятницу вечером, 8 сентября, в центре Киева взорвался легковой автомобиль. По данным СБУ, погибший принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что мощность взрывчатки составляла до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

СМИ писали, что пострадавшая девушка — известная украинская модель Наталья Кошель, она была лицом Dior. Позже появилась информация, что женщина, которая получила травмы при взрыве, не является моделью, ее настоящее имя — Наталия Целовальникова.