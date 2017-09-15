Лося, гулявшего по Киеву, спасли: подробности операции

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Лося, который утром в пятницу прогуливался в районе Московского моста, спасли и отправили в лес.

Об операции спасения рассказала на своей странице в Facebook Kyiv Animal Rescue Group.

По словам зооспасателей, патрульные полностью перекрыли движение по всем дорогам вокруг места нахождения лося, а именно улицу Набережно-Рыбальскую и съезды с проспекта Бандеры на эту улицу. После этого спасатели, полицейские и сотрудники зоопарка окружили лося большим кольцом, а зоолог выстрелил в него снотворным.

"Лося стали готовить к транспортировке. Сначала ему спилили единственный рог (второй и так был обломан), чтобы он не повредил себя и людей, если проснется при перевозке. Лоси все равно сбрасывают рога в конце осени, поэтому эта операция ему не повредила. Далее лося погрузили на носилки, они вместо положенных 150 килограмм выдержали 400. Поместив лося в машину зоопарка, колонной во главе с полицией двинулись к выезду из города", — рассказывает Kyiv Animal Rescue Group.

После выгрузки в лесу лосю ему вкололи нейтрализатор действия снотворного и животное, проснувшись, скрылось в чаще леса.

Kyiv Animal Rescue Group Спасения лося в Киеве

Kyiv Animal Rescue Group Спасения лося в Киеве

Kyiv Animal Rescue Group Спасения лося в Киеве

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