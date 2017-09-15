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    Лося, гулявшего по Киеву, спасли: подробности операции

    (обновлено: )42
    В операции спасения и транспортировки огромного лося в лес принимали участие зооспасатели, патрульные и сотрудники столичного зоопарка.
    Спасения лося в Киеве
    Kyiv Animal Rescue Group

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Лося, который утром в пятницу прогуливался в районе Московского моста, спасли и отправили в лес.

    Об операции спасения рассказала на своей странице в Facebook Kyiv Animal Rescue Group.

    По словам зооспасателей, патрульные полностью перекрыли движение по всем дорогам вокруг места нахождения лося, а именно улицу Набережно-Рыбальскую и съезды с проспекта Бандеры на эту улицу. После этого спасатели, полицейские и сотрудники зоопарка окружили лося большим кольцом, а зоолог выстрелил в него снотворным. 

    "Лося стали готовить к транспортировке. Сначала ему спилили единственный рог (второй и так был обломан), чтобы он не повредил себя и людей, если проснется при перевозке. Лоси все равно сбрасывают рога в конце осени, поэтому эта операция ему не повредила. Далее лося погрузили на носилки, они вместо положенных 150 килограмм выдержали 400. Поместив лося в машину зоопарка, колонной во главе с полицией двинулись к выезду из города", — рассказывает Kyiv Animal Rescue Group. 

    После выгрузки в лесу лосю ему вкололи нейтрализатор действия снотворного и животное, проснувшись, скрылось в чаще леса. 

    Kyiv Animal Rescue Group
    Спасения лося в Киеве
    Kyiv Animal Rescue Group
    Спасения лося в Киеве
    Kyiv Animal Rescue Group
    Спасения лося в Киеве

    Несколько дней назад в Киеве заметили женщину, выгуливавшую огромную вьетнамскую свинью.

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