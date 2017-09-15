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    Киев

    У банка в центре Киева выстроилась 300-метровая очередь

    (обновлено: )143242
    На Крещатике образовалась огромная очередь у одного из отделений банка. В социальных сетях пишут, что очередь составляет 300 метров. В какой банк люди стоят, точно не известно.
    Очередь у отделения Ощадбанка на Крещатике, 15 сентября 2017
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Огромная очередь у отделения банка собралась днем в пятницу на Крещатике в Киеве.

    Соответствующий снимок появился на странице dtp.kiev.uа в Facebook.

    "На Крещатике огромная очередь в банк, метров 300. Наверное, дают что-то дефицитное", — говорится в сообщении.

    dtp.kiev.ua/Facebook, 15 сентября 2017

    В данном районе находится отделение "Ощадбанка", однако точно не известно, туда ли выстроилась очередь.

    "Деньги… Самый большой дефицит", — пишет в комментариях Виктор Полищук.

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    "И какой там банк — я так понимаю скоро объявят о новом банкроте", — предполагает Алексей Веремеенко.

    "Пенсионеры получили повышенную пенсию и помчались платить за коммуналку", — отмечает Александр Зуев.

    Ранее в НБУ заявили, что на сегодняшний день нет серьезных оснований для колебаний курса гривны.

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