Поножовщина из-за спортклуба в Киеве: один из раненых в тяжелом состоянии

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КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Мужчина, раненый в шею в ходе конфликта вокруг спортивного клуба "Восход", остается в тяжелом состоянии.

"Раненый во время драки под столичным спортклубом мужчина остается в тяжелом состоянии. Еще пятеро пострадавших также в больнице", — говорится в сюжете ТСН.

Напомним, накануне в Дарницком районе столицы произошел массовый конфликт в спортивном клубе "Восход" из-за права на его собственность. Так, массовая драка произошла между группой людей, претендовавших на помещение спортклуба, а также группой лиц, которые занимались в спортзале.

В результате конфликта шесть человек были ранены.

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Ранее сообщалось, что конфликт, разгоревшийся между тремя мужчинами в населенном пункте Узин Киевской области, завершился поножовщиной, один погиб.

Напомним, в минувшем месяце пациент львовской психбольницы захватил заложников.