В Киеве разоблачили масштабную схему по продаже фальсифицированных лекарств

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Работники Департамента киберполиции Нацполиции совместно со следователями Подольского управления полиции Киева, прекратили деятельность преступной группы по интернету продавали сильнодействующие лекарственные средства. Об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк.

"В состав преступной группировки входили IT-специалисты, обеспечивающие функционирование и продвижение Интернет-магазинов, с помощью которых реализовывались сильнодействующие лекарственные средства. Кроме того с помощью специально созданного call-центра злоумышленники предоставляли консультации клиентам по употреблению сильнодействующих лекарственных средств. Обычно покупателями были спортсмены, которые употребляли медпрепараты для поддержания своей физической формы", — заявил Демедюк.

"Сильнодействующие лекарственные средства попадали на территорию Украины контрабандным путем. Некоторые из препаратов изготавливались непосредственно на складе, арендованном членами группировки. Более того, используя возможности всемирной сети Интернет злоумышленники сбывали сильнодействующие лекарственные средства не только в Украине, но и за ее пределами", — отметил руководитель Департамента киберполиции.

Полицейские провели 16 санкционированных обысков по месту жительства организаторов и соучастников преступной схемы. Также проведены обыски в так называемом call-центре и на складе для хранения запрещенных на территории Украины препаратов.

Напомним, киберполиция вынесла свои предложения по новой блокировке ряда российских ресурсов на рассмотрение Службы безопасности Украины и Совета национальной безопасности и обороны.