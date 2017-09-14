"Турне" Саакашвили: менее трети киевлян одобряют его прорыв через границу

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Менее трети жителей Киева поддерживают действия экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по инциденту на границе Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией "Актив груп".

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям. Составлен протокол о незаконном пересечении Саакашвили госграницы. Политик считает, что попал в страну законно.

Результаты опроса свидетельствуют, что прорыв Саакашвили через границу одобряют менее трети опрошенных: 12,3% сообщили, что "полностью одобряют", 11,1% — "скорее одобряют". При этом действия силовых органов в связи с инцидентом с Саакашвили на границе одобряют более трети опрошенных — 23,2% полностью и 16,5% частично.

Законными назвали действия Саакашвили и его сторонников назвали 19,4% респондентов, 41% считают таковыми действия правоохранителей.

Экспресс-опрос проводился 11-12 сентября. Были опрошены 1,523 тысячи респондентов, погрешность не превышает 2,6%.