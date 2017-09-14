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    Киев

    Появились подробности пожара в киевском ресторане

    (обновлено: )30001
    Ресторан на воде не был в эксплуатации из-за ремонтных работ. По данным ГСЧС, надстройка дебаркадера сгорела полностью. К тушению были привлечены 30 человек личного состава и 6 единиц основной пожарно-спасательной техники.
    На месте пожара в недостроенном ресторане на Русановской набережной в Киеве, 14 сентября 2017
    ГСЧС Украины

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Пожар в недостроенном ресторане на воде на Днепровской набережной в Киеве охватил площадь в 350 квадратных метров, сообщает утром в четверг пресс-служба ГСЧС.

    По словам охранника, сооружение не было в эксплуатации из-за ремонтных работ.

    "В результате пожара надстройка дебаркадера сгорела полностью. Погибших и травмированных нет. Пожар локализован в 6:09 и ликвидирован в 6:33. К тушению были привлечены 30 человек личного состава и 6 единиц основной пожарно-спасательной техники", — говорится в сообщении.

    ГСЧС Украины
    На месте пожара в недостроенном ресторане на Русановской набережной в Киеве, 14 сентября 2017

    Причина возникновения пожара устанавливается.

    Пожар начался около 5:00. В результате пострадал охранник, он госпитализирован.

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