Появились подробности пожара в киевском ресторане

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Пожар в недостроенном ресторане на воде на Днепровской набережной в Киеве охватил площадь в 350 квадратных метров, сообщает утром в четверг пресс-служба ГСЧС.

По словам охранника, сооружение не было в эксплуатации из-за ремонтных работ.

"В результате пожара надстройка дебаркадера сгорела полностью. Погибших и травмированных нет. Пожар локализован в 6:09 и ликвидирован в 6:33. К тушению были привлечены 30 человек личного состава и 6 единиц основной пожарно-спасательной техники", — говорится в сообщении.

ГСЧС Украины На месте пожара в недостроенном ресторане на Русановской набережной в Киеве, 14 сентября 2017

Причина возникновения пожара устанавливается.

Пожар начался около 5:00. В результате пострадал охранник, он госпитализирован.