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    Киев

    НАБУ раскрыло детали задержания депутата Киевсовета

    (обновлено: )8610
    По версии следствия, задержанный, находясь в должности секретаря Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, организовал преступную схему завладения тремя участками стоимостью более 3,5 млн грн.
    Задержание депутата Киевсовета, 13 сентября 2017
    НАБУ/Facebook

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали депутата Киевсовета и его сообщника по подозрению в незаконном присвоении земельных участков в столице, сообщает утром в четверг пресс-служба НАБУ.

    Ранее СМИ сообщили о задержании депутата Киевского городского совета, бывшего соратника экс-мэра столицы Леонида Черновецкого Сергея Крымчака (фракция "Еднисть"). До этого детективы провели обыски в офисах компаний, помощников и родственников Крымчака. 

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    "По версии следствия, задержанный в 2010-2011 годах, находясь в должности секретаря Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, которые находятся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них, общей стоимостью более 3,5 млн грн", — сказано в сообщении на странице в Facebook.

    По мнению детективов, суть схемы состояла в том, что чиновник с помощью родственника завладел земельными участками в Шевченковском районе столицы, после чего легализовал их посредством внесения в уставный фонд предприятия, основанного подельником.

    НАБУ/Facebook, 14 сентября 2017

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