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    НАБУ задержало депутата Киевсовета и соратника экс-мэра Черновецкого

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    Детективы НАБУ провели обыски в офисах компаний, помощников и родственников Сергея Крымчака. Обыски, по предварительной информации, происходили в связи с земельными махинациями в Киеве.
    Депутат Киевсовета Сергей Крымчак
    Facebook Сергея Крымчака

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали депутата Киевского городского совета, бывшего соратника экс-мэра столицы Леонида Черновецкого Сергея Крымчака (фракция "Еднисть"), сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении депутата и НАБУ.

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    Накануне СМИ сообщили, что детективы НАБУ проводили обыски в офисах компаний, помощников и родственников Крымчака. Обыски, по предварительной информации, происходили в связи с земельными махинациями в Киеве. 

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    Сергея Крымчака связывают с бывшим зятем Леонида Черновецкого Вячеславом Супруненко, который является владельцем многих приватизированных муниципальных объектов, в том числе на Крещатике. Законность приобретения собственности вызывает сомнение у специалистов, а сам Супруненко ранее разыскивался Интерполом за разбойное нападение в деле с "имущественными махинациями".

    С октября 2015 года Сергей Крымчак является членом постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

    Facebook Сергея Крымчака
    Депутат Киевсовета Сергей Крымчак. Архивное фото

    Напомним, ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением, приведшему к тяжелым последствиям. Сам Черновецкий заявил, что ему непонятно почему его объявили в розыск в стране, в которой он не проживает. 

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