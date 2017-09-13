В Киеве BMW сделал сальто и раздавил выпавшего водителя

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. В Оболонском районе столицы в результате ужасного ДТП погиб молодой человек, а два пассажира его авто отделались царапинами, пишет "Эспрессо".

Автомобиль BMW двигался по улице Героев Сталинграда в направлении проспекта Степана Бандеры.

espreso.tv/ На месте ДТП в Киеве

По неизвестным причинам, вероятно, из-за высокой скорости, водитель не справился с управлением и задел по касательной Mercedes GL, после чего слетел с дороги, перевернувшись в воздухе несколько раз.

Во время этих акробатических трюков на тротуаре не было пешеходов. В результате ДТП водитель погиб на месте. По словам свидетелей, он вылетел и его раздавило машиной. На данный момент возраст погибшего неизвестен, на вид ему 20-25 лет.

Напомним, 11 сентября недалеко от села Вознесенское Черниговского района произошло ДТП с погибшими.