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    Киев

    В киевском метро установят камеры для распознавания лиц

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    По словам руководителя проекта "Kyiv Smart City" Юрия Назарова, в зависимости от количества входов-выходов на отдельной станции метро, планируется установить от 4 до 10 видеокамер на одной станции.
    Метро Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. В Киеве планируют на всех входах и выходах станций метро установить камеры с системой распознавания лиц, сообщает 44.ua со ссылкой на директора Департамента информационно-коммуникационных технологий, руководителя проекта "Kyiv Smart City" Юрия Назарова.

    Коллапс в метро Киева
    Скриншот видео
    В сети появилось видео коллапса в метро Киева

    "Для обеспечения порядка и контроля движения пассажиров мы планируем до конца 2017 года установить камеры видеонаблюдения на входах и выходах всех станциях метрополитена. Система видеоаналитики с распознаванием лиц позволит выявить преступников среди людей, которые передвигаются на этом участке", — сказал Назаров.

    По его словам, в зависимости от количества входов-выходов на отдельной станции метро, планируется установить от 4 до 10 видеокамер на одной станции. Реализация проекта обойдется городскому бюджету в 11 млн грн.

    Также в Киеве планируется дооснастить комплексной системы видеонаблюдения в школах, детсадах, больницах, театрах и музеях.

    "На этих объектах мы будем еще устанавливать камеры по периметру во дворе и внутреннюю систему мониторинга. То есть теперь охранники этих учреждений будут видеть, какая ситуация происходит в самих зданиях и по периметру", — добавил директор департамента.

    На модернизацию системы видеонаблюдения из городского бюджета выделили 24 млн грн. Работы планируют завершить также до конца текущего года.

    Ранее киевский метрополитен сообщил о задымлении между станциями на "синей" ветке подземки. Позже в ГСЧС рассказали, что задымление произошло из-за короткого замыкания, пострадавших нет.

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