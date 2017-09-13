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13.09.201712:51
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    Киев

    В Киеве мужчину переехали сразу несколько авто

    (обновлено: )18603
    Неизвестный сбил на Южном мосту пешехода-нарушителя и скрылся с места ЧП. После этого еще несколько машин проехали по сбитому мужчине. Обстоятельства устанавливаются.
    В Киеве мужчину сбили сразу несколько авто
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. На Южном мосту в Киеве автомобиль сбил пешехода-нарушителя, после чего скрылся с места инцидента, сообщают очевидцы. После этого по мужчине проехались еще несколько авто.

    "Неизвестный автомобиль сбил пешехода-нарушителя в крайнем левом ряду. Водитель с места ДТП скрылся. Удар был очень сильный. После столкновения, тело переехало ещё несколько автомобилей: Mercedes Sprinter — скрылся, легковые авто — Volkswagen и Mercedes", — пишет dtp.kiev.ua в Facebook.

    Facebook dtp.kiev.ua
    В Киеве мужчину сбили сразу несколько авто

    Сообщается, что водители последних двух авто остановились и позднее дали объяснение патрульным.

    "Останки человека разбросало по всей дороге, обувь находилась на расстоянии не менее 10 метров от трупа", — уточняется в паблике.

    Ранее сообщалось, что в Днепре в ДТП попали сразу пять автомобилей.

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