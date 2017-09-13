В Киеве мужчину переехали сразу несколько авто

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. На Южном мосту в Киеве автомобиль сбил пешехода-нарушителя, после чего скрылся с места инцидента, сообщают очевидцы. После этого по мужчине проехались еще несколько авто.

"Неизвестный автомобиль сбил пешехода-нарушителя в крайнем левом ряду. Водитель с места ДТП скрылся. Удар был очень сильный. После столкновения, тело переехало ещё несколько автомобилей: Mercedes Sprinter — скрылся, легковые авто — Volkswagen и Mercedes", — пишет dtp.kiev.ua в Facebook.

Facebook dtp.kiev.ua В Киеве мужчину сбили сразу несколько авто

Сообщается, что водители последних двух авто остановились и позднее дали объяснение патрульным.

"Останки человека разбросало по всей дороге, обувь находилась на расстоянии не менее 10 метров от трупа", — уточняется в паблике.

Ранее сообщалось, что в Днепре в ДТП попали сразу пять автомобилей.