наверх
13.09.201712:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Выдворили, а он вернулся. В Киеве задержали "крышу" автоворов

    (обновлено: )304
    Столичные правоохранители задержали "Гелу Тбилисского", которого весной выдворили из Украины в Россию. Устанавливается, как мужчина снова попал на территорию государства.
    Задержанный в Киеве вор в законе Гела Тбилисский
    ГУ НП в Киеве

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Оперативники полиции Киева во второй раз задержали вора в законе "Гелу Тбилисского", которого весной уже выдворяли в Россию, сообщила в среду пресс-служба киевской полиции.

    В сообщении на сайте полиции города говорится, что весной этого года правоохранители ограничили свободу уроженца Грузии, 51-летнего гражданина России Джошуа Гела, который в криминальном мире имеет прозвище "Гела Тбилисский", он "крышевал" автоворов в Украине. Тогда миграционная служба приняла решение о его принудительном возвращении в РФ. Однако недавно полицейские узнали, что он снова приехал в Киев.

    Смотрите также инфографику: Автокриминал. ТОП самых угоняемых машин

    "Сотрудники полиции устанавливают, каким образом и по каким документам мужчина попал на территорию нашего государства. Сейчас его поместили в Черниговский пункт временного содержания, решается вопрос о его выдворении за пределы Украины", — приводит пресс-служба слова начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Алексей Якубин
    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается
    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Алексей Якубин
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны