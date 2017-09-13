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    Киевляне травятся грибами из-за стихийной торговли - Рубан

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    Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что во всем мире запрещена реализация дикорастущих грибов, которые продаются на стихийных рынках в Киеве.
    Грибы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. За минувшие сутки в Киеве госпитализированы шесть человек, которые отравились грибами. Об этом заявил директор Департамента здравоохранения КГГА Дмитрий Турчак, сообщает пресс-служба ведомства.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    О причинах отравления грибами рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

    "На сегодня зарегистрировано повышения отравлений грибами, которые были куплены на дороге или собраны в лесу собственными силами. Во всем мире запрещена продажа и реализация дикорастущих грибов. Разрешается только реализация грибов, которые выращены на фермах и реализуются в супермаркетах и магазинах. А стихийная торговля в метро находится уже в компетенции Нацполиции. Госпропотребслужба совершает рейды и пытается у горвласти добиться недопущения реализации дикорастущих грибов", — отметил Рубан.

    Ранее сообщалось, что в Киеве наметилась тенденция к росту пищевых отравлений

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