Киевляне травятся грибами из-за стихийной торговли - Рубан

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. За минувшие сутки в Киеве госпитализированы шесть человек, которые отравились грибами. Об этом заявил директор Департамента здравоохранения КГГА Дмитрий Турчак, сообщает пресс-служба ведомства.

О причинах отравления грибами рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"На сегодня зарегистрировано повышения отравлений грибами, которые были куплены на дороге или собраны в лесу собственными силами. Во всем мире запрещена продажа и реализация дикорастущих грибов. Разрешается только реализация грибов, которые выращены на фермах и реализуются в супермаркетах и магазинах. А стихийная торговля в метро находится уже в компетенции Нацполиции. Госпропотребслужба совершает рейды и пытается у горвласти добиться недопущения реализации дикорастущих грибов", — отметил Рубан.

Ранее сообщалось, что в Киеве наметилась тенденция к росту пищевых отравлений.