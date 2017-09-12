ГСЧС назвала причину задымления в киевском метро

Юлия Семененко

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Задымление на "синей ветке" Киевского метрополитена возникло из-за короткого замыкания без последующего горения в генераторе системы автоматической сигнализации, сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве на странице в Facebook.

По данным службы, в 18.51 "от пассажиров метрополитена поступило сообщение о задымлении в вагоне поезда, который двигался между станцией метро "Контрактовая площадь" и станцией "Тараса Шевченко" Куреневско-Красноармейской линии".

В 19.04 на место происшествия прибыли первые подразделения. Было установлено, что поезд метро отогнан на станцию метро "Контрактовая площадь", пассажиры из поезда вышли. По внешним признакам пожар в поезде не был обнаружен.

"В 19.40 после проведения разведки в составе двух звеньев газодымозащитной службы установлено, что в тоннеле на расстоянии 300 м от станции "Контрактовая площадь" произошло короткое замыкание без последующего горения в генераторе автоматической локомотивной сигнализации", — информируют в ГСЧС.

На месте происшествия работали 65 человек, а также 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

В результате происшествия погибших и травмированных нет, отмечают спасатели.