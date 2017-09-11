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    Киев

    "Синяя ветка" киевского метро заработала после коллапса

    Тема:

    Подземный коллапс: ЧП в метро Киева (6)

    (обновлено: )42
    После задымления и остановки синей ветки метро в Киеве, нормальное функционирование подземки обещали восстановить через два часа, то есть к 22.30.
    Коммунальное предприятие Киевский метрополитен открыло ранее закрытые станции
    strana.ua

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" открыло станции "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Тараса Шевченко" и "Петровка". Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия на странице в социальной сети Facebook.

    "Станции "Тараса Шевченко", "Петровка", "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь" — открыты", — сказано в нем.

    Также отмечается, что от станции "Майдан Независимости" до станции "Оболонь" по одной колее организовано челночное движение.

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