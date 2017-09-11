"Синяя ветка" киевского метро заработала после коллапса

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" открыло станции "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Тараса Шевченко" и "Петровка". Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия на странице в социальной сети Facebook.

"Станции "Тараса Шевченко", "Петровка", "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь" — открыты", — сказано в нем.

Также отмечается, что от станции "Майдан Независимости" до станции "Оболонь" по одной колее организовано челночное движение.