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    Киев

    Метро Киева закрыло четыре станции

    (обновлено: )347
    На данный момент закрыты станции "Петровка", "Тараса Шевченко", "Контрактовая" и "Почтовая площадь". Таким образом, от метро оказался отрезанным крупный жилой массив Оболонь.
    Ситуация в киевском метро, 11 сентября 2017
    hromadske.ua

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Киевский метрополитен ограничил движение поездов на одной из веток, закрыты четыре станции метро, сообщила в понедельник пресс-служба подземки.

    Смотрите также: ЧП в киевском метро: в ГСЧС назвали причину

    Согласно сообщению киевского метрополитена в Twitter, на данный момент закрыты станции "Петровка", "Тараса Шевченко", "Контрактовая" и "Почтовая площадь". Таким образом, от метро оказался отрезанным крупный жилой массив Оболонь.

    Ранее в пятницу киевский метрополитен сообщил о задымлении между станциями на "синей" ветке подземки. Позже в ГСЧС рассказали, что задымление произошло из-за короткого замыкания, пострадавших нет.

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