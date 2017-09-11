Метро Киева закрыло четыре станции

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Киевский метрополитен ограничил движение поездов на одной из веток, закрыты четыре станции метро, сообщила в понедельник пресс-служба подземки.

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Согласно сообщению киевского метрополитена в Twitter, на данный момент закрыты станции "Петровка", "Тараса Шевченко", "Контрактовая" и "Почтовая площадь". Таким образом, от метро оказался отрезанным крупный жилой массив Оболонь.

Ранее в пятницу киевский метрополитен сообщил о задымлении между станциями на "синей" ветке подземки. Позже в ГСЧС рассказали, что задымление произошло из-за короткого замыкания, пострадавших нет.