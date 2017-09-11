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11.09.201719:59
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    Киев

    Задымление? Работники химико-радиологической службы прибыли к киевскому метро

    (обновлено: )34
    Сотрудники химико-радиологической лаборатории прибыли к столичному метро
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