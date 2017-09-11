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    Киев

    За легкие наркотики. В Киеве проведут акцию

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    Акция в Киеве за легализацию легких наркотиков запланирована на 28 октября с 13.00 до 16.00. В прошлом году "Свобода" сорвали подобную акцию в центре Киева.
    Акция за легализацию марихуаны. Архивное фото
    Апостроф

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Акция, посвященная легализации легких наркотиков, пройдет в Киеве 28 октября, сообщили организаторы акции в Facebook.

    "Ежегодное событие за реализацию национальной стратегии в отношении наркотиков", — говорится в сообщении. Как отмечается акция состоится 28 октября с 13.00 до 16.00.

    В прошлом году представители партии "Свобода" сорвали подобную акцию в центре Киева.

    В ходе своей акции защитники легалайза требовали внести изменения в действующее законодательство с целью разрешить употребление марихуаны в медицинских целях, а также ее свободное хранение весом до 30 граммов.

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