За легкие наркотики. В Киеве проведут акцию

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Акция, посвященная легализации легких наркотиков, пройдет в Киеве 28 октября, сообщили организаторы акции в Facebook.

"Ежегодное событие за реализацию национальной стратегии в отношении наркотиков", — говорится в сообщении. Как отмечается акция состоится 28 октября с 13.00 до 16.00.

В прошлом году представители партии "Свобода" сорвали подобную акцию в центре Киева.

В ходе своей акции защитники легалайза требовали внести изменения в действующее законодательство с целью разрешить употребление марихуаны в медицинских целях, а также ее свободное хранение весом до 30 граммов.