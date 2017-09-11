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    Киев

    В Киеве Range Rover насмерть сбил девочку и скрылся, потеряв номер(18+)

    (обновлено: )256
    Сообщается, что в результате аварии девочка погибла, ее возраст не называется. Водитель потерял номерной знак, по которому и удалось идентифицировать автомобиль.
    На месте смертельного ДТП в Киеве
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Соборности водитель на элитном внедорожнике Range Rover насмерть сбил девочку и скрылся с места происшествия.

    О ДТП сообщает портал "Киев оперативный" на своей странице в Fаcebook.

    В результате столкновения от джипа отлетел номерной знак, по которому и удалось идентифицировать автомобиль.

    Киев Оперативный
    На месте смертельного ДТП в Киеве

    "Смертельная авария случилась около 22.30 в Днепровском районе, на проспекте Соборности, водитель автомобиля Range Rover сбил девочку и сбежал с места происшествия. От травм девочка скончалась на месте", — сообщает портал.

    Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП, произошедшего на трассе Киев-Ковель-Ягодин в Рокитновском районе Ровенской области, погибли четыре человека, еще один попал в реанимацию.

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