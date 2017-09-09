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    Пакет с патронами нашли у посольства Болгарии в Киеве

    Тема:

    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (61)

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    Пакет с патронами был найден на тыльной стороне у забора дипучреждения. Как удалось установить, что в пакете находятся боеприпасы в большом количестве (калибра 7,62 миллиметра).
    Пакет с патронами
    Воинская часть Нацгвардии 2260, facebook

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Боец Национальной гвардии во время патрулирования обнаружил у посольства Болгарии в Киеве подозрительный пакет, в котором оказались патроны, сообщается на странице в Facebook воинской части Нацгвардии, боец которой охранял дипучреждение.

    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Украинское фото
    Взрыв авто в центре Киева: работа криминалистов

    Сообщается, что находка была обнаружена накануне на тыльной стороне у забора дипучреждения. Вскоре удалось установить, что в пакете находятся боеприпасы в большом количестве (калибра 7,62 миллиметра).

    "Гвардеец военной части 2260 по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств младший сержант Владислав Кривобок во время выполнения служебных обязанностей по охране посольства Республики Болгария в Украине на тыльной стороне возле забора обнаружил подозрительный пакет белого цвета… После прибытия наряда полиции было установлено, что в пакете находятся боеприпасы в большом количестве (калибра 7,62 миллиметра)", — говорится в сообщении.

    Воинская часть Нацгвардии 2260, facebook
    Пакет с патронами

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    Напомним, в пятницу вечером в центре Киева произошел взрыв легкового автомобиля. По данным правоохранителей, в результате происшествия погиб один человек. Также в автомобиле находилась женщина, которая получила ранение, и ребенок — он не пострадал. Полиция завела дело по статье "умышленное убийство". По данным СБУ, погибший в результате взрыва в центре Киева уроженец Чечни Али Тимаев (известный также как Тимур Махаури) принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе. По данным СМИ, девушка, пострадавшая при взрыве, является всемирно известной украинской моделью Натальей Кошель, сейчас ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

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