Пакет с патронами нашли у посольства Болгарии в Киеве

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Боец Национальной гвардии во время патрулирования обнаружил у посольства Болгарии в Киеве подозрительный пакет, в котором оказались патроны, сообщается на странице в Facebook воинской части Нацгвардии, боец которой охранял дипучреждение.

Сообщается, что находка была обнаружена накануне на тыльной стороне у забора дипучреждения. Вскоре удалось установить, что в пакете находятся боеприпасы в большом количестве (калибра 7,62 миллиметра).

"Гвардеец военной части 2260 по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств младший сержант Владислав Кривобок во время выполнения служебных обязанностей по охране посольства Республики Болгария в Украине на тыльной стороне возле забора обнаружил подозрительный пакет белого цвета… После прибытия наряда полиции было установлено, что в пакете находятся боеприпасы в большом количестве (калибра 7,62 миллиметра)", — говорится в сообщении.

Воинская часть Нацгвардии 2260, facebook Пакет с патронами

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Напомним, в пятницу вечером в центре Киева произошел взрыв легкового автомобиля. По данным правоохранителей, в результате происшествия погиб один человек. Также в автомобиле находилась женщина, которая получила ранение, и ребенок — он не пострадал. Полиция завела дело по статье "умышленное убийство". По данным СБУ, погибший в результате взрыва в центре Киева уроженец Чечни Али Тимаев (известный также как Тимур Махаури) принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе. По данным СМИ, девушка, пострадавшая при взрыве, является всемирно известной украинской моделью Натальей Кошель, сейчас ее состояние врачи оценивают как тяжелое.