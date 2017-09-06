ГПУ провела обыск в офисе крупнейшего производителя сахара

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины при участии вооруженных правоохранителей в среду провела обыск в главном офисе агропромышленного холдинга "Астарта-Киев, сообщает пресс-служба холдинга.

"В течение нескольких часов сотрудники (холдинга — Ред.) не могли попасть на свои рабочие места (в киевском офисе — Ред.), была заблокирована работа предприятий. Кроме этого, сейчас заблокированы отдельные счета нескольких производственных подразделений, входящих в структуру компании. Мы рассматриваем указанные действия силовых структур как чрезмерные и необоснованные", — сказано в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что компания конструктивно сотрудничала с регуляторными органами относительно "дачи показаний, объяснений и документации".

Холдинг считает действия ГПУ "силовым сценарием" и "открытым давлением на бизнес".

Руководство компании обратилось к ГПУ и руководству страны о недопустимости силового давления на бизнес. Топ-менеджмент намерен обжаловать неправомерные действия в установленном законом порядке.

Все производственные процессы на предприятиях компании в настоящее время проводятся в обычном режиме.

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"Астарта-Киев" — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основными направлениями бизнеса которого являются производство сахара и сопутствующей продукции, зерновых и масличных культур, а также молока и мяса. Компания является лидером украинского сахарного рынка и одним из крупнейших производителей молока в стране.

Накануне обыски прошли в подразделениях "Укрзализныци".