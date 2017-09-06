В Киеве требуют разрешить охоту на копытных и прекратить блокировать "Укрнафту"

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В среду возле здания Кабмина в Киеве проходят митинги представителей профсоюза предприятия "Укрнафта" и "Ассоциации пользователей охотничьих и рыболовных хозяйств", передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции "Укрнафты" требуют продлить компании спецрешения на использование девяти месторождений углеводородов. По словам организаторов акции, в случае отказа компании может грозить банкротство. Митингующие пригрозили всеобщей забастовкой нефтегазовой отрасли Украины, если требования коллектива "Укрнафты" не будут выполнены.
В свою очередь участники митинга пользователей охотничьих хозяйств требуют возобновить выдачу лицензий на право охотится на копытных животных.
Кроме того, возле кабмина проходит митинг общественных организаций, которые занимаются защитой внутренних переселенцев на Украине. Они требуют улучшить правовое регулирование прав переселенцев на жилье, социальную защиту, реализацию избирательных прав и получение документов.
Также напомним, возле Верховной Рады проходит акция за легализацию нерастаможенных автомобилей.