В Киеве требуют разрешить охоту на копытных и прекратить блокировать "Укрнафту"

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КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В среду возле здания Кабмина в Киеве проходят митинги представителей профсоюза предприятия "Укрнафта" и "Ассоциации пользователей охотничьих и рыболовных хозяйств", передает корреспондент РИА Новости.

Участники акции "Укрнафты" требуют продлить компании спецрешения на использование девяти месторождений углеводородов. По словам организаторов акции, в случае отказа компании может грозить банкротство. Митингующие пригрозили всеобщей забастовкой нефтегазовой отрасли Украины, если требования коллектива "Укрнафты" не будут выполнены.

informator.news Митинги представителей профсоюза предприятия «Укрнафта» и «Ассоциации пользователей охотничьих и рыболовных хозяйств» проходят в среду возле здания кабмина Украины в Киеве

В свою очередь участники митинга пользователей охотничьих хозяйств требуют возобновить выдачу лицензий на право охотится на копытных животных.

informator.news Митинги представителей профсоюза предприятия «Укрнафта» и «Ассоциации пользователей охотничьих и рыболовных хозяйств» проходят в среду возле здания кабмина Украины в Киеве

Кроме того, возле кабмина проходит митинг общественных организаций, которые занимаются защитой внутренних переселенцев на Украине. Они требуют улучшить правовое регулирование прав переселенцев на жилье, социальную защиту, реализацию избирательных прав и получение документов.

Также напомним, возле Верховной Рады проходит акция за легализацию нерастаможенных автомобилей.