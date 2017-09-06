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    Киев

    В Киеве требуют разрешить охоту на копытных и прекратить блокировать "Укрнафту"

    (обновлено: )18531
    Как стало известно, участники митинга пользователей охотничьих хозяйств требуют возобновить выдачу лицензий на право охотится на копытных животных.
    Митинги представителей профсоюза предприятия «Укрнафта» и «Ассоциации пользователей охотничьих и рыболовных хозяйств» проходят в среду возле здания кабмина Украины в Киеве
    informator.news

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В среду возле здания Кабмина в Киеве проходят митинги представителей профсоюза предприятия "Укрнафта" и "Ассоциации пользователей охотничьих и рыболовных хозяйств", передает корреспондент РИА Новости.

    Участники акции "Укрнафты" требуют продлить компании спецрешения на использование девяти месторождений углеводородов. По словам организаторов акции, в случае отказа компании может грозить банкротство. Митингующие пригрозили всеобщей забастовкой нефтегазовой отрасли Украины, если требования коллектива "Укрнафты" не будут выполнены.

    informator.news
    Митинги представителей профсоюза предприятия «Укрнафта» и «Ассоциации пользователей охотничьих и рыболовных хозяйств» проходят в среду возле здания кабмина Украины в Киеве

    В свою очередь участники митинга пользователей охотничьих хозяйств требуют возобновить выдачу лицензий на право охотится на копытных животных.

    informator.news
    Митинги представителей профсоюза предприятия «Укрнафта» и «Ассоциации пользователей охотничьих и рыболовных хозяйств» проходят в среду возле здания кабмина Украины в Киеве

    Кроме того, возле кабмина проходит митинг общественных организаций, которые занимаются защитой внутренних переселенцев на Украине. Они требуют улучшить правовое регулирование прав переселенцев на жилье, социальную защиту, реализацию избирательных прав и получение документов.

    Также напомним, возле Верховной Рады проходит акция за легализацию нерастаможенных автомобилей.

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