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    Киев

    В Киеве нашли собаку с запиской

    (обновлено: )239660
    Как отмечается в сообщении, собаку нашли на улице Туполева. Она была привязана к лавочке, а рядом лежала записка с текстом: "Меня зовут Леся. Я стала сиротой, умерла моя бабушка, и меня выгнали. Помогите, приютите меня".
    В Киеве на ул. Туполева, 20, местные жители нашли собаку, привязанную к лавочке, а рядом — записку.
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В Киеве на ул. Туполева, 20, местные жители нашли собаку, привязанную к лавочке, а рядом — записку, адресованную прохожим: "Меня зовут Леся. Я стала сиротой, умерла моя бабушка, и меня выгнали. Помогите, приютите меня".

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    Лесю отправили в приют. Сейчас ей ищут новый дом.

    Ранее сообщалось, что киевлянка Анна Литвиненко разыскивает щенка, который спас ее от некроза внутренних органов, потери зрения и страшной депрессии.

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