В Киеве нашли собаку с запиской

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КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В Киеве на ул. Туполева, 20, местные жители нашли собаку, привязанную к лавочке, а рядом — записку, адресованную прохожим: "Меня зовут Леся. Я стала сиротой, умерла моя бабушка, и меня выгнали. Помогите, приютите меня".

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Лесю отправили в приют. Сейчас ей ищут новый дом.

Ранее сообщалось, что киевлянка Анна Литвиненко разыскивает щенка, который спас ее от некроза внутренних органов, потери зрения и страшной депрессии.