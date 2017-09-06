В Киеве нашли собаку с запиской

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КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В Киеве на ул. Туполева, 20, местные жители нашли собаку, привязанную к лавочке, а рядом — записку, адресованную прохожим: "Меня зовут Леся. Я стала сиротой, умерла моя бабушка, и меня выгнали. Помогите, приютите меня".
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Лесю отправили в приют. Сейчас ей ищут новый дом.
Ранее сообщалось, что киевлянка Анна Литвиненко разыскивает щенка, который спас ее от некроза внутренних органов, потери зрения и страшной депрессии.