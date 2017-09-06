Самый большой долг за коммунальные услуги в Киеве имеет мать-героиня

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Рекордный долг за коммунальные услуги в Киеве имеет мать-героиня Любовь Голак, которая проживает на окраине столицы, сообщает ТСН.

Женщина живет в квартире на первом этаже в старой "панельке".

"У меня 12 детей и 16 внуков", — говорит женщина. Раньше она работала на заводе "Антонова", государство выделило ей четыре квартиры общей площадью 200 квадратных метров. Фактически, это целый этаж, который считают как одну сплошную жилую площадь. Счетчиков ни на воду, ни на газ женщина не имеет.

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"Здесь прописано 26 человек, понимаете? Не хватает квартир, не хватает комнат, что я могу сделать?", — жалуется Любовь Голак.

Семья Голак задолжала за горячую воду и тепло 199 тысяч гривен и еще столько же по другим коммунальным услугам – в общем почти полмиллиона гривен.

Почему долгов так много, женщина не понимает, но во всем обвиняет взрослых детей: "Не хотят старшие платить, что я могу сделать? Одни не работают, другие еще маленькие".

Еще один "топовый" должник – семья Пономаренко, у которой похожая история – 11 детей и 14 внуков. "Всего 21 человек прописан на четыре квартиры", — говорит женщина почтенного возраста, которая является собственницей жилья.

В департаменте социальной политики КГГА с этими семьями знакомы и утверждают, что женщины получают материальную помощь на детей, но принципиально не платят за коммуналку.

"Лица трудоспособного возраста не работают, пользуются исключительно помощью от государства, на эти средства живут. Заставить трудоустроиться мы, к сожалению, не можем", — говорят чиновники.

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Сейчас и первая, и вторая семьи судятся с "Киевэнерго" за долги. На предприятии говорят, что должников с суммами свыше 100 тысяч на самом деле много, сейчас продолжаются более 400 судебных процессов. Как это не странно, но больше всего хлопот с элитными новостройками.

Ранее в "Киевэнерго" сообщили, сколько задолжали киевляне за тепло.