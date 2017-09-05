В Киеве пьяный таксист врезался в Suzuki

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Нетрезвый таксист спровоцировал ДТП на Московском мосту в Киеве, сообщают очевидцы.

"Суровые такси Киева. ДТП на Московском мосту. Из документов только справка об освобождении: нетрезвый таксист под наркотиками врезался в Suzuki", — сообщается в паблике dtp.kiev.ua.

Facebook dtp.kiev.ua В Киеве пьяный водитель врезался в Suzuki

Сообщается, что мужчина пытался сбежать с места инцидента.

В результате аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что сотрудник столичной патрульной полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался на BMV 109 в электроопору в Харькове.