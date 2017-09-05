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    Киев

    В Киеве пьяный таксист врезался в Suzuki

    (обновлено: )134
    По данным очевидцев, мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем автомобиля такси, пытался после аварии сбежать с места ДТП.
    В Киеве пьяный водитель врезался в Suzuki
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Нетрезвый таксист спровоцировал ДТП на Московском мосту в Киеве, сообщают очевидцы.

    "Суровые такси Киева. ДТП на Московском мосту. Из документов только справка об освобождении: нетрезвый таксист под наркотиками врезался в Suzuki", — сообщается в паблике dtp.kiev.ua.

    Facebook dtp.kiev.ua
    В Киеве пьяный водитель врезался в Suzuki

    Сообщается, что мужчина пытался сбежать с места инцидента.

    В результате аварии никто не пострадал.

    Ранее сообщалось, что сотрудник столичной патрульной полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался на BMV 109 в электроопору в Харькове.

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