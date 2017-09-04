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    Киев

    В Киеве горел склад древесины

    (обновлено: )24
    По данным ГСЧС, в результате пожара сгорело и повреждено одно складское здание и два циклоны. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара выясняются.
    В Киеве горел склад древесины
    ГСЧС

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник в Дарницком районе Киева горел склад хранения и переработки древесины, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

    По данным ГСЧС, информацию о пожаре на складе хранения и переработки древесины на улице Сортировочной получили около трех часов ночи.

    Выяснилось, что огонь вспыхнул на складе хранения и переработки древесины. Уже в половине 5 часов утра спасателям удалось локализовать на площади 500 кв. м, а в 5:16 — ликвидировать.

    ГСЧС
    В Киеве горел склад древесины

    "В результате пожара сгорело и повреждено 1 складское здание и 2 циклоны. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара выясняются", — подытожили спасатели.

    Напомним, 25 августа в Винницкой области пожар произошел в пригородном поезде.

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