ГСЧС

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник в Дарницком районе Киева горел склад хранения и переработки древесины, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, информацию о пожаре на складе хранения и переработки древесины на улице Сортировочной получили около трех часов ночи.

Выяснилось, что огонь вспыхнул на складе хранения и переработки древесины. Уже в половине 5 часов утра спасателям удалось локализовать на площади 500 кв. м, а в 5:16 — ликвидировать.

ГСЧС В Киеве горел склад древесины

"В результате пожара сгорело и повреждено 1 складское здание и 2 циклоны. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара выясняются", — подытожили спасатели.

Напомним, 25 августа в Винницкой области пожар произошел в пригородном поезде.