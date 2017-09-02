Конфликт из-за добычи песка в Киеве: вмешались активисты "Майдана"

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Активисты общественной организации "Майдан" в субботу пытались разблокировать точку незаконной добычи песка в Киеве в районе Выдубичей, сообщил журналист Роман Бочкала.

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Ранее сообщалось, что в районе Выдубичей журналисты и активисты заблокировали точку незаконной добычи песка, на место стянули молодых людей спортивной наружности, после чего произошли стычки.

Facebook Романа Бочкалы Люди в камуфляже на точке незаконной добычи песка в Киеве

"Дно — это когда песчаных бандитов приезжает защищать общественная организация с названием "Майдан". Камуфлированные молодчики сегодня с утра заявились на Выдубычи. Хотят разблокировать крупнейшую в Киеве нелегальную точку добычи песка. Новенький комуфляж. Все с иголочки", — написал Бочкала на своей странице в Facebook.

Facebook Романа Бочкалы Ситуация на точке незаконной добычи песка в Киеве

Напомним, в столице регулярно происходят стычки на местах застроек.