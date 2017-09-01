"Плавающие танки" чистят Русановский канал в Киеве

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Русановский канал в Киеве чистят при помощи специальных "плавающих танков", сообщается на странице "Русановка.org" в Facebook.

Отмечается, что две гусеничные самоходные установки, шведская Truxor и американская Mobitrac закреплены за КП "Плесо".

facebook.com/Rusanovkaorg Русановский канал в Киеве чистят при помощи специальных "плавающих танков"

Они прочесывают канал и косят разнообразную водную растительность, а затем выгружают ее на берег. Затем все накошенное соберут и вывезут с канала.

facebook.com/Rusanovkaorg Русановский канал в Киеве чистят при помощи специальных "плавающих танков"

Как стало известно, в июле машины уже работали возле Русановских фонтанов, а сейчас перебрались в северную часть канала.

Напомним, в июле в акватории Русановского канала в Киеве была восстановлена ​​работа фонтанного комплекса, который включает в себя 12 светомузыкальных фонтанов.