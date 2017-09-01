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    Киев

    "Плавающие танки" чистят Русановский канал в Киеве

    (обновлено: )37110
    "Танки" прочесывают канал и косят разнообразную водную растительность, а затем выгружают ее на берег. Затем все накошенное соберут и вывезут с канала.
    Русановский канал в Киеве чистят при помощи специальных плавающих танков
    facebook.com/Rusanovkaorg

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Русановский канал в Киеве чистят при помощи специальных "плавающих танков", сообщается на странице "Русановка.org" в Facebook.

    Отмечается, что две гусеничные самоходные установки, шведская Truxor и американская Mobitrac закреплены за КП "Плесо".

    facebook.com/Rusanovkaorg
    Русановский канал в Киеве чистят при помощи специальных "плавающих танков"

    Они прочесывают канал и косят разнообразную водную растительность, а затем выгружают ее на берег. Затем все накошенное соберут и вывезут с канала.

    facebook.com/Rusanovkaorg
    Русановский канал в Киеве чистят при помощи специальных "плавающих танков"

    Как стало известно, в июле машины уже работали возле Русановских фонтанов, а сейчас перебрались в северную часть канала.

    Напомним, в июле в акватории Русановского канала в Киеве была восстановлена ​​работа фонтанного комплекса, который включает в себя 12 светомузыкальных фонтанов.

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