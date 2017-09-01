СБУ: в Киеве орудовали две мощные нарколаборатории

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины пресекла в Киеве деятельность двух мощных нарколабораторий, сообщает пресс-центр СБУ.

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Как стало известно, было выяснено, что дельцы организовали в складских помещениях в разных районах Киева нарколаборатории, где изготавливали прекурсор фенилнитропропен, используемый для изготовления психотропных веществ амфетаминового ряда.

Оперативники установили, что злоумышленники ежедневно реализовывали до пяти килограммов прекурсора на сумму почти 80 тыс. грн. Их клиентами были наркозависимые из Киева и области.

ssu.gov.ua В Киеве спецслужбы разоблачили деятельность двух мощных нарколабораторий

Во время обысков в нарколаборатории и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли более 100 кг фенилнитропропена, более 200 л других прекурсоров (ртуть, нитроэтан, ацетон, соляная и серная кислоты) и лабораторное оборудование для изготовления "продукции". У наркодельцов также изъяты банковские карточки, по которым легализировались деньги, полученные от нелегального бизнеса.

ssu.gov.ua В Киеве спецслужбы разоблачили деятельность двух мощных нарколабораторий

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 306 Уголовного кодекса Украины, трем организаторам наркобизнеса сообщено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с залогом в 3 млн гривен 29-летнему экс- правоохранителю, который входил в состав банды наркодилеров, возглавляемой действующим полицейским.