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31.08.201720:12
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    Киев

    В Киеве горе-руферы застряли на мосту

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    Как сообщают пользователи социальных сетей, группа экстремалов "решила проверить, как проходит ремонт асфальта на Южном мосту", однако спуститься с конструкций моста молодые люди не смогли.
    В Киеве горе-руферы застряли на мосту
    Facebook "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Группа молодых людей забралась на Южный мост, однако спуститься с конструкции экстремалы не смогли, сообщают пользователи социальных сетей.

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    "Молодежь решила проверить, как проходит ремонт асфальта на Южном мосту. Сознательные граждане вызвали экстренные службы", — сообщается в паблике "Киев Оперативный".

    Ранее в интернете появилось видео, как руфер Стас Скочко покоряет вершину колеса обозрения в парке имени Горького в Мелитополе Запорожской области.

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