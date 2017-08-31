В Киеве горе-руферы застряли на мосту

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Группа молодых людей забралась на Южный мост, однако спуститься с конструкции экстремалы не смогли, сообщают пользователи социальных сетей.

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"Молодежь решила проверить, как проходит ремонт асфальта на Южном мосту. Сознательные граждане вызвали экстренные службы", — сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Ранее в интернете появилось видео, как руфер Стас Скочко покоряет вершину колеса обозрения в парке имени Горького в Мелитополе Запорожской области.