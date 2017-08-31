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    Киевским школьникам не хватило учебников - СМИ

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    По словам родителей школьников, на класс, в котором учится 30 детей, школа получила 20 учебников. В школе обещали, что будут решать, как делить учебники на всех учеников.
    Школьники Киева. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. В этом году киевские школьники столкнулись с проблемой нехватки учебников, сообщают "Вести".

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    "На класс, в котором учится 30 детей, школа получила 20 учебников. В школе говорят, что будут решать, как их делить: либо по одному на двух человек, живущих рядом, либо скачивать из интернета, либо покупать за свой счет", — сообщил отец пятиклассницы Карины Антон Кравчук.

    По его словам, родителей пригласили в школу получить книги, но когда все пришли, выяснилось, что учебников меньше, чем детей.

    В департаменте образования КГГА объяснили, что в этом году количество школьников увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, и пообещали, что проблему решат.

    "Заявления на поступление в школы подали более 32 тыс. учеников. В связи с увеличением количества детей мэрией выделено 4 млн грн на закупку дополнительных учебников. Книги получат все дети", — заверили в ведомстве.

    Ранее начальник управления дошкольного общего, среднего и внешкольного образования Елена Бохно сообщила, что для 25 общеобразовательных школ Киева будут закуплены электронные учебники.

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