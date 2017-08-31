Киевским школьникам не хватило учебников - СМИ

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. В этом году киевские школьники столкнулись с проблемой нехватки учебников, сообщают "Вести".

"На класс, в котором учится 30 детей, школа получила 20 учебников. В школе говорят, что будут решать, как их делить: либо по одному на двух человек, живущих рядом, либо скачивать из интернета, либо покупать за свой счет", — сообщил отец пятиклассницы Карины Антон Кравчук.

По его словам, родителей пригласили в школу получить книги, но когда все пришли, выяснилось, что учебников меньше, чем детей.

В департаменте образования КГГА объяснили, что в этом году количество школьников увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, и пообещали, что проблему решат.

"Заявления на поступление в школы подали более 32 тыс. учеников. В связи с увеличением количества детей мэрией выделено 4 млн грн на закупку дополнительных учебников. Книги получат все дети", — заверили в ведомстве.

Ранее начальник управления дошкольного общего, среднего и внешкольного образования Елена Бохно сообщила, что для 25 общеобразовательных школ Киева будут закуплены электронные учебники.