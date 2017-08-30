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    Киев

    Как в Тихом океане. В Киеве появится свой "остров Пасхи"

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    Остров Пасхи - каменные изваяния, моаи
    RIA News А. Кармен | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В Днепровском районе столицы появится свой "остров Пасхи", на котором также будут размещены каменные головы — моаи, которые в оригинале достигают высоты до 20 м, а всего их на острове их более 800.

    "У нас по размеру они тоже будут очень большие. Самая большая будет более 3 м, самая маленькая – 1,7 м. Все они выполнены в стилистике габиона, с которым мы экспериментируем и работаем. Легенды, по которым моаи были защитниками острова, мы надеемся, что наши моаи тоже обрастут какими-то легендами и, возможно, будут защищать зеленые зоны от посягательства разных строительных компаний", — сказал в эфире "112 Украина" директор КП СЗН Днепровского района в Киеве Евгений Ковшун.

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