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    Киев

    Киевлянка разыскивает пропавшую собаку, которая спасла ее от тяжелой болезни

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    По словам киевлянки Анны Литвиненко, собаку принесли домой еще щенком, и питомец помог ей в борьбе с тромбоцитопенией - редким заболеванием крови.
    Киевлянка разыскивает пропавшую собаку, которая спасла ее от тяжелой болезни
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Киевлянка Анна Литвиненко разыскивает щенка, который спас ее от некроза внутренних органов, потери зрения и страшной депрессии. Беспородный песик настолько важен для женщины, что речь действительно может идти о спасенной жизни, сообщает ТСН.

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    "Дуня" за три года изменила жизнь своей владелицы, которая всматривается в портрет нарисованной собаки. Ее принесла домой еще щенком, и песик помог ей в борьбе с тромбоцитопенией — редким заболеванием крови.

    "Собака не отходила он меня, успокаивала боль, и когда медсестра снимала швы, говорит — впервые вижу такое заживление", — утверждает владелица животного.

    Сама Дуня, хотя и молодая, однако нездорова – ей нужен специальный корм и особый уход.

    "Ей делали серьезные уколы, и врачи предупредили, что сердце село, печень села и поджелудочная", — говорит Анна.

    Ее песик пропал в поселке Буки Черкасской области. Люди обошли все село, объездили соседние населенные пункты, но собаку так и не нашли. Они предполагают, что доверчивый песик мог кому-то прийтись по душе, и его забрали.

    Уже неделю семья размещает объявление с просьбой помочь в поиске собаки, но отзываются лишь мошенники. Хозяйка опасается, что без нее собачка долго не проживет, да и сама после потери любимца почувствовала ухудшение здоровья.

    "По 20 километров днем мы ходили, я не могу без нее выходить на улицу", — жалуется больная женщина.

    Ранее сообщалось, что из окна подъезда с 9-го этажа одного из жилого домов в Николаеве неизвестные выбросили бездомную собаку.

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