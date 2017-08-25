Луценко о взрыве в центре Киева: есть подозреваемый

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверил, что в инциденте со взрывом на столичной улице Грушевского есть подозреваемый. Об этом он сказал в эфире "112 Украина".

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"Да, конечно", — сказал Луценко, отвечая на вопрос журналистов, есть ли подозреваемый в инциденте со взрывом на улице Грушевского.

Он также добавил, что до понедельника квалификация инцидента со взрывом на Грушевского может измениться.

По данным полиции, в четверг днем неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в Киеве, три человека пострадали. ЧП произошло недалеко от открытой по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставки военной техники. В Совете нацбезопасности и обороны не исключили версию теракта, однако полиция Киева возбудила уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство". СМИ сообщили, что пострадавшими оказалась семья украинского военного, который воевал в Донбассе.