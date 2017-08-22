В Киеве водитель автобуса снес остановку вместе с людьми

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Во вторник, 22 августа, в Киеве на площади Тараса Шевченко произошла авария. Водитель автобуса №99 не рассчитал тормозной путь и въехал в остановку, сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
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"От удара остановку снесло, а людей, сидевших на скамейке, разбросало по асфальту. Впрочем, водителя это, похоже, не смутило, и он просто уехал. К счастью, в этот раз никто не пострадал", — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве сообщала, что в столице мужчина избил до смерти женщину из ревности. Потерпевшей оказалась уроженка Кировоградской области, ее обнаружили на улице Новоукраинской без сознания, ее госпитализировали. В больнице женщина умерла. Правоохранители установили, что накануне вечером женщина употребляла алкогольные напитки со своим сожителем — 29-летним уроженцем другой страны, мужчина приревновал свою подругу, избил и надругался, а потом в крови и без сознания оставил ее на улице.