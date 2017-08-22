В Киеве в четверг закроют несколько станций метро

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В День Независимости, 24 августа, с начала работы и до окончания мероприятий по случаю праздника на вход и выход будут закрыты станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" (выход на улицу Институтскую), сообщает пресс-центр киевского метрополитена.

При этом другие выходы и пересадка, согласно сообщению, будут работать без изменений.

"В этот же день на НСК "Олимпийский" состоится матч "Динамо" (Украина) – "Маритиму" (Португалия). Станция "Олимпийская" не будет работать на вход и выход с 18:45 до 19:45. В это же время на вход не будет работать станция "Площадь Льва Толстого", а на выходе – "Дворец спорта", – отмечают на официальном сайте столичной подземки.

Граждан просят учитывать график и планировать поездки.

Ранее сообщалось, что из-за праздника с 22 августа будет перекрыт Крещатик.