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    Киев

    В Киеве в четверг закроют несколько станций метро

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    Киев готовится ко Дню Независимости Украины (18)

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    Из-за проводимых мероприятий в честь Дня Независимости и из-за матча "Динамо"-"Маритиму" в Киеве в четверг будут закрыты на вход и выход несколько станций метро.
    Метрополитен Киева
    Сайт Киевского метрополитена

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В День Независимости, 24 августа, с начала работы и до окончания мероприятий по случаю праздника на вход и выход будут закрыты станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" (выход на улицу Институтскую), сообщает пресс-центр киевского метрополитена.

    Репетиция военного парада ко Дню Независимости
    censor.online / YouTube
    Ночная репетиция военного парада ко Дню Независимости

    При этом другие выходы и пересадка, согласно сообщению, будут работать без изменений.

    "В этот же день на НСК "Олимпийский" состоится матч "Динамо" (Украина) – "Маритиму" (Португалия). Станция "Олимпийская" не будет работать на вход и выход с 18:45 до 19:45. В это же время на вход не будет работать станция "Площадь Льва Толстого", а на выходе – "Дворец спорта", – отмечают на официальном сайте столичной подземки.

    Граждан просят учитывать график и планировать поездки.

    Ранее сообщалось, что из-за праздника с 22 августа будет перекрыт Крещатик.

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