Почти как во Львове. У станции метро в Киеве растут горы мусора

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В Киеве у станции метро "Житомирская" появилась огромная гора мусора. Бытовые отходы никто не вывозит, они увеличиваются день ото дня.

"Житомирская, отстой нелегальных маршруток, за строительным забором на Святошинской площади, 1", — написал на своей странице в Facebook пользователь Алексей Янковский и поделился фотографией.

Ранее сообщалось, что со столичного бюджета направят больше 40 млн гривен на мусорный полигон твердых бытовых отходов № 5 в селе Подгорцы, Обуховского района Киевской области. Это предусмотрено в Программе социально-экономического развития столицы. Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев уточнил, что в целом на решение вопроса полигона №5 выделяют почти 43 миллиона гривен.