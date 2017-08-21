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    Киев

    Почти как во Львове. У станции метро в Киеве растут горы мусора

    (обновлено: )17930
    В соцсетях появилась информация о том, что в Киеве у станции метро "Житомирская" появилась огромная гора бытовых отходов, которые увеличиваются день ото дня.
    Гора мусора в Киеве возле станции метро Житомирская
    Алексей Янковский, facebook

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В Киеве у станции метро "Житомирская" появилась огромная гора мусора. Бытовые отходы никто не вывозит, они увеличиваются день ото дня.

    "Житомирская, отстой нелегальных маршруток, за строительным забором на Святошинской площади, 1", — написал на своей странице в Facebook пользователь Алексей Янковский и поделился фотографией.

    Ранее сообщалось, что со столичного бюджета направят больше 40 млн гривен на мусорный полигон твердых бытовых отходов № 5 в селе Подгорцы, Обуховского района Киевской области. Это предусмотрено в Программе социально-экономического развития столицы. Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев уточнил, что в целом на решение вопроса полигона №5 выделяют почти 43 миллиона гривен.

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