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    Киев

    В Киеве зафиксирована первая в этом году смерть от лептоспироза

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    По данным СМИ, мужчина погиб от лептоспироза 15 августа. Погибшему было 40 лет, он проживал в Подольском районе и работал строителем. Больной сначала занимался самолечением, и обратился в больницу только на седьмой день.
    Врачи в одной из больниц. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. С начала года в Киеве зарегистрировано 8 случаев заболевания лептоспирозом, один из них летальный. Об этом сообщил временный исполняющий обязанности директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает телеканал "112 Украина".

    По его словам, больной сначала занимался самолечением, и обратился в больницу только на седьмой день. После этого пациент был доставлен в реанимацию, но было поздно.

    Причины, симптомы и лечение лептоспироза. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Причины, симптомы и лечение лептоспироза

    По данным СМИ, мужчина погиб от лептоспироза 15 августа. Погибшему было 40 лет, он проживал в Подольском районе и работал строителем.

    Также Чумак перечислил проявления инфекционного заболевания.

    "Высокая температура, насморк, затем поражаются почки, печень, сердечно-сосудистая система. Основной путь передачи болезни — элементарный и контактный", — отметил он.

    "Резервуаром" в природе этого возбудителя могут быть грызуны, домашние животные, лисы. Лептоспиры выделяются с мочой, попадают на наши продукты, воду, — люди могут заболеть при купании либо при употреблении такой пищи", — добавил он.

    Лептоспироз — инфекционное заболевание, инкубационный период которого составляет от 1 суток до 20.

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