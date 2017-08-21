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    Киев

    Жесткое убийство котят в Киеве: зоозащитники пикетируют райотдел полиции

    (обновлено: )16510
    Зоозащитники пришли с пикетом под Святошинское районное отделение полиции с требованием расследовать жестокое убийство котят и открыть уголовное дело.
    Зоозащитники пикетируют райотдел полиции после жестокого убийства котят в Киеве
    Яна Ренк, facebook

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В Киеве у Святошинского районного отделения полиции проходит митинг зоозащитников, которые требуют найти и наказать убившего с особой жестокостью котят в столице на Южной Борщаговке.

    "Митинг по теме жестоких серийных убийств котят по ул.Григоровича-Барского,3. "Святошинский маньяк", — написала на своей странице в Facebook зоозащитник Яна Ренк.

    Яна Ренк, facebook
    Зоозащитники пикетируют райотдел полиции после жестокого убийства котят в Киеве
    Яна Ренк, facebook
    Зоозащитники пикетируют райотдел полиции после жестокого убийства котят в Киеве

    Напомним, в Киеве были обнаружены котята, убитые с особой жестокостью. Как сообщили очевидцы, обнаружившие мертвых животных в пакете, у котят были выколоты глаза, сломаны кости, а также их обвязали скотчем. Жители города шокированы случившимся, ведь подобного рода жестокость говорит о том, что человек имеет психическое расстройство и может быть опасен для общества. По данным жильцов дома, убитые животные найдены не впервые.

    Фото с места преступления можно посмотреть здесь (18+, не для слабонервных, беременным к просмотру не рекомендуется).

    Напомним, в Одессе таксист жестоко изнасиловал и убил молодую девушку. После задержания он рассказал, что это уже не первое убийство, а с раннего детства он издевался над животными.

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