Жесткое убийство котят в Киеве: зоозащитники пикетируют райотдел полиции

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В Киеве у Святошинского районного отделения полиции проходит митинг зоозащитников, которые требуют найти и наказать убившего с особой жестокостью котят в столице на Южной Борщаговке.

"Митинг по теме жестоких серийных убийств котят по ул.Григоровича-Барского,3. "Святошинский маньяк", — написала на своей странице в Facebook зоозащитник Яна Ренк.

Яна Ренк, facebook Зоозащитники пикетируют райотдел полиции после жестокого убийства котят в Киеве

Яна Ренк, facebook Зоозащитники пикетируют райотдел полиции после жестокого убийства котят в Киеве

Напомним, в Киеве были обнаружены котята, убитые с особой жестокостью. Как сообщили очевидцы, обнаружившие мертвых животных в пакете, у котят были выколоты глаза, сломаны кости, а также их обвязали скотчем. Жители города шокированы случившимся, ведь подобного рода жестокость говорит о том, что человек имеет психическое расстройство и может быть опасен для общества. По данным жильцов дома, убитые животные найдены не впервые.

Фото с места преступления можно посмотреть здесь (18+, не для слабонервных, беременным к просмотру не рекомендуется).

Напомним, в Одессе таксист жестоко изнасиловал и убил молодую девушку. После задержания он рассказал, что это уже не первое убийство, а с раннего детства он издевался над животными.