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    Киев

    В центре Киева слышны звуки мощных залпов

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    Киев готовится ко Дню Независимости Украины (14)

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    В пятницу пресс-служба Сухопутных войск Украины предупредила киевлян и гостей столицы о залпах салютных установок в рамках тренировок по подготовке к параду войск в День Независимости Украины.
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    УНИАН

    КИЕВ,  18 авг — РИА Новости Украина. Звуки мощных залпов раздались в центре Киева в районе Подола вечером в пятницу, сообщают очевидцы.

    Отметим, ранее пресс-служба Сухопутных войск Украины предупредила киевлян и гостей столицы о залпах в пятницу салютных установок в рамках тренировок по подготовке к параду войск в День Независимости Украины.

    Смотрите также: Ночная репетиция военного парада ко Дню Независимости

    Ранее сообщалось, что с 18:00 18 августа до 2:00 19 августа на Крещатике от Бессарабской до Европейской площади перекрыто движение на время проведения тренировки войск с прохождением в пешем порядке.

    Напомним, Нацполиция переведена на усиленный вариант несения службы в связи с подготовкой к празднованию Дня Независимости Украины 24 августа.

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