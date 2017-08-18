В центре Киева слышны звуки мощных залпов

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Звуки мощных залпов раздались в центре Киева в районе Подола вечером в пятницу, сообщают очевидцы.

Отметим, ранее пресс-служба Сухопутных войск Украины предупредила киевлян и гостей столицы о залпах в пятницу салютных установок в рамках тренировок по подготовке к параду войск в День Независимости Украины.

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Ранее сообщалось, что с 18:00 18 августа до 2:00 19 августа на Крещатике от Бессарабской до Европейской площади перекрыто движение на время проведения тренировки войск с прохождением в пешем порядке.

Напомним, Нацполиция переведена на усиленный вариант несения службы в связи с подготовкой к празднованию Дня Независимости Украины 24 августа.