Теракт в Барселоне. Киевляне несут цветы под посольство Испании

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Киевляне в пятницу несут цветы под посольство Испании в память о жертвах теракта в Барселоне.

Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли14 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя группировка "Исламское государство". В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

Как сообщают СМИ, под посольство принесли несколько букетов роз.