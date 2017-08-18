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    Киев

    Теракт в Барселоне. Киевляне несут цветы под посольство Испании

    Тема:

    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (50)

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    Накануне в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла - микроавтобус въехал в толпу людей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
    Цветы под посольством Испании в Киеве
    strana.ua

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Киевляне в пятницу несут цветы под посольство Испании в память о жертвах теракта в Барселоне.

    Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли14 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя группировка "Исламское государство". В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

    Как сообщают СМИ, под посольство принесли несколько букетов роз.

    strana.ua
    Цветы под посольством Испании в Киеве

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