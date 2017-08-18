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    Киев

    В Харькове устанавливают пятиметровый памятник атаману Сирко

    (обновлено: )16410
    Иван Сирко был кошевым атаманом Запорожской Сечи. За период пребывания в должности атамана провел 244 больших и малых сражения. Памятник атаману откроют на следующей неделе.
    Памятник атаману Сирко в Харькове
    Facebook Юрия Сидоренко

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Харькове на Бурсацком спуске устанавливают памятник атаману Ивану Сирко,  сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

    Facebook Юрия Сидоренко
    Памятник атаману Сирко в Харькове

    Высота монумента — 5 метров, он отлит из бронзы и весит около 4 тонн. Иван Сирко стоит со знаком в руках, на котором изображен первый герб Харькова – сагайдак со стрелой. Высота постамента – 1,7 метра. Рядом с казаком будет пушка.

    Открытие памятника планируется 23-24 августа.

    В Виннице 14 сентября, в День казачества, запланировано открытие первого памятника "в полный рост" Симону Петлюре — атаману войск Украинской народной республики.

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