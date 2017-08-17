Иллюминация моста влюбленных в Киеве: гулять теперь не страшно

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КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Мост влюбленных в Киеве стал светиться в темное время дня, сообщает ТСН.

Металлические конструкции моста — перила — подсветили белым светом. Как отмечает издание, теперь влюбленным парочкам вечером гораздо удобнее вешать замочки — как символ вечной любви.

КГГА На мосту влюбленных в Киеве установили иллюминацию

Также ТСН сообщает, что на новое освещение потратили почти 1,5 миллиона гривен из городского бюджета.

КГГА На мосту влюбленных в Киеве установили иллюминацию

По данным издания, киевляне и гости столицы уже успели оценить изменения: признаются, теперь не будут бояться гулять по мосту ночью.

Как сообщалось ранее, Киев оказался в десятке рейтинга худших для жизни городов.