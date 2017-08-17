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17.08.201709:29
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    Киев

    Иллюминация моста влюбленных в Киеве: гулять теперь не страшно

    (обновлено: )40
    Металлические конструкции моста - перила - подсветили белым светом. Как стало известно, на новое освещение моста потратили почти полтора миллиона гривен из городского бюджета.
    На мосту влюбленных в Киеве установили иллюминацию
    КГГА

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Мост влюбленных в Киеве стал светиться в темное время дня, сообщает ТСН.

    Металлические конструкции моста — перила — подсветили белым светом. Как отмечает издание, теперь влюбленным парочкам вечером гораздо удобнее вешать замочки — как символ вечной любви.

    КГГА
    На мосту влюбленных в Киеве установили иллюминацию

    Также ТСН сообщает, что на новое освещение потратили почти 1,5 миллиона гривен из городского бюджета.

    КГГА
    На мосту влюбленных в Киеве установили иллюминацию

    По данным издания, киевляне и гости столицы уже успели оценить изменения: признаются, теперь не будут бояться гулять по мосту ночью.

    Как сообщалось ранее, Киев оказался в десятке рейтинга худших для жизни городов.

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