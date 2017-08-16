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    Киев

    Суд разрешил заочное расследование дела против экс-главы милиции Киева

    (обновлено: )13
    Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего начальника главного управления МВД Украины в Киеве Валерия Коряка.
    Валерий Коряк
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева разрешил заочное расследование дела против бывшего главы киевского управления МВД Украины Валерия Коряка, подозреваемого в незаконном лишении свободы помощника предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Александра Драбинко, сообщила в среду Генпрокуратура.

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    Генпрокуратура Украины ранее предъявила обвинения Коряку, бывшему главе МВД Виталию Захарченко и экс-президенту Виктору Януковичу в незаконном лишении свободы Драбинко в 2013 году.

    "Одиннадцатого августа 2017 года постановлением Печерского районного суда города Киева ходатайство следователя удовлетворено и дано разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего начальника главного управления МВД Украины в Киеве Коряка", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

    Священный синод УПЦ МП в феврале 2014 года выбрал своим местоблюстителем митрополита Онуфрия в связи с тем, что митрополит Владимир, возглавлявший церковь с мая 1992 года, по состоянию здоровья не мог больше исполнять обязанности предстоятеля. В июле того же года митрополит Владимир скончался, на его место был избран митрополит Онуфрий.

    В мае 2014 года Генпрокуратура Украины начала уголовное производство в отношении ряда высокопоставленных лиц по факту незаконного давления на митрополита Владимира с целью его устранения от управления УПЦ МП.

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