Торговля под запретом. В Киеве на стихийном рынке жестоко избили девушку

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные избили торговцев на одном из стихийных рынков близ станции метро "Лесная" в Киеве, сообщает в среду издание "Вести".

По данным издания, в минувшем месяце одна из торгующих ягодами на стихийном рынке женщин отказалась платить за разрешение на торговлю группе лиц, которые представились сотрудниками администрации Лесного рынка.

"Черный день" для нас наступил 18 июля. В тот день со мной торговала моя 22-летняя дочь Таня. Пришли "вымогатели" и потребовали мзду. Мы отказались, в ответ один из них перевернул ногой корзину с ягодами, а второй разбил стеклянную банку и бросил осколки во вторую корзину с ягодами, которые уже продать было нельзя. В ответ мы кинулись защищать свой товар. Началась потасовка, нас избили настолько, что дочь попала в больницу по скорой. Тем более она было только после операции", — цитирует издание пострадавшую.

К конфликту подключились другие торговцы, а прибывший на место патруль полиции который сначала отказывался фиксировать инцидент.

Позднее женщине начали поступать угрозы, если она обратится в правоохранительные органы.

"На стихийные рынки столицы вернулись рэкетиры, которые запугивают людей, вымогая мзду за то, чтобы торговать", — отмечает СМИ.

Напомним, накануне в Киеве на Троещине произошел конфликт со стрельбой при участии нардепа.