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    Киев

    Киев оказался в десятке худших городов для жизни - СМИ

    (обновлено: )12220
    По утверждению составителей рейтинга, Дамаск и Киев показали в последнее время значительное снижение на 16 и 21 процентов. Уже седьмой год подряд список самых комфортных для жизни городов мира возглавляет австралийский Мельбурн.
    Знак на въезде в Киев
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Киев оказался в десятке рейтинга худших для жизни городов, сообщает журнал The Economist. Эксперты журнала каждый год оценивают 140 городов планеты по таким параметрам, как стабильность, здравоохранение, культура, окружающая среда, образование, инфраструктура. 

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    Уже седьмой год подряд список самых комфортных для жизни городов мира возглавляет австралийский Мельбурн. Город получил оценку 97,5 из 100 баллов в рейтинге.

    На втором месте — Вена (Австрия), на третьем — Ванкувер (Канада). Впрочем, Вена отстает от Мельбурна всего на 0,1 процентного пункта, и всего на 0,2 и 0,3 процентного пункта отделяют канадские Ванкувер и Торонто. Также в топ-десять попали Калгари (Канада), Аделаида (Австралия), Перт (Австралия), Окленд (Новая Зеландия), Хельсинки (Финляндия) и Гамбург (Германия).

    Киев уже второй год подряд остается в десятке наименее благоприятных для жизни, тем самым сохраняя 131-е место из 140 городов в рейтинге. В 2014 году мы были на 124-й позиции, а уже 2015-м Киев опустился на 132-е место. 

    Эксперты отмечают, что показатели Украины демонстрируют некое возрождение, которое, впрочем, находится под угрозой из-за беспорядков, экономической нестабильности и продолжающейся войны в Донбассе. 

    Наиболее непригодным городом для жизни назван Дамаск (Сирия), он занял последнее, 140-е место. Также в конце списка — Лагос (Нигерия) и Триполи (Ливия).  

    Составители рейтинга пишут, что Дамаск и Киев показали в последнее время значительное снижение на 16 и 21 процентов соответственно, что свидетельствует о том, что конфликт в стране является ключевым фактором, который подрывает уровень благоустроенности. 

    Амстердам, Рейкьявик, Будапешт, Сингапур и Монтевидео относятся к числу тех городов, которые улучшили свои позиции в рейтинге. Например, Рейкьявик переместился с 50-й на 37-ю позицию. 

    Российские города Санкт-Петербург и Москва набрали 76 и 80 баллов. Их позиции не изменились по сравнению с прошлым годом. 

    Аналитики The Economist отмечают, что в этом году, несмотря на зверства террористов в Австралии, Бангладеш, Бельгии, Франции, Пакистане, Швеции, Турции, Великобритании и США, средний рейтинг этих стран вырос впервые за более чем десять лет. 

    Ранее сообщалось, что в ночь на среду неизвестные бросили два "коктейля Молотова" в здание КП "Киевблагоустройство", в результате чего в помещении возник пожар.

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