Киев оказался в десятке худших городов для жизни - СМИ

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КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Киев оказался в десятке рейтинга худших для жизни городов, сообщает журнал The Economist. Эксперты журнала каждый год оценивают 140 городов планеты по таким параметрам, как стабильность, здравоохранение, культура, окружающая среда, образование, инфраструктура.

Уже седьмой год подряд список самых комфортных для жизни городов мира возглавляет австралийский Мельбурн. Город получил оценку 97,5 из 100 баллов в рейтинге.

На втором месте — Вена (Австрия), на третьем — Ванкувер (Канада). Впрочем, Вена отстает от Мельбурна всего на 0,1 процентного пункта, и всего на 0,2 и 0,3 процентного пункта отделяют канадские Ванкувер и Торонто. Также в топ-десять попали Калгари (Канада), Аделаида (Австралия), Перт (Австралия), Окленд (Новая Зеландия), Хельсинки (Финляндия) и Гамбург (Германия).

Киев уже второй год подряд остается в десятке наименее благоприятных для жизни, тем самым сохраняя 131-е место из 140 городов в рейтинге. В 2014 году мы были на 124-й позиции, а уже 2015-м Киев опустился на 132-е место.

Эксперты отмечают, что показатели Украины демонстрируют некое возрождение, которое, впрочем, находится под угрозой из-за беспорядков, экономической нестабильности и продолжающейся войны в Донбассе.

Наиболее непригодным городом для жизни назван Дамаск (Сирия), он занял последнее, 140-е место. Также в конце списка — Лагос (Нигерия) и Триполи (Ливия).

Составители рейтинга пишут, что Дамаск и Киев показали в последнее время значительное снижение на 16 и 21 процентов соответственно, что свидетельствует о том, что конфликт в стране является ключевым фактором, который подрывает уровень благоустроенности.

Амстердам, Рейкьявик, Будапешт, Сингапур и Монтевидео относятся к числу тех городов, которые улучшили свои позиции в рейтинге. Например, Рейкьявик переместился с 50-й на 37-ю позицию.

Российские города Санкт-Петербург и Москва набрали 76 и 80 баллов. Их позиции не изменились по сравнению с прошлым годом.

Аналитики The Economist отмечают, что в этом году, несмотря на зверства террористов в Австралии, Бангладеш, Бельгии, Франции, Пакистане, Швеции, Турции, Великобритании и США, средний рейтинг этих стран вырос впервые за более чем десять лет.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду неизвестные бросили два "коктейля Молотова" в здание КП "Киевблагоустройство", в результате чего в помещении возник пожар.