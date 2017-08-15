Кабмин проверит скандальные стройки Киева

facebook.com/Павло Тихий

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины создает рабочую группу по проверке законности строительства некоторых объектов Киева, вызывающих широкий общественный резонанс, сообщает правительственный портал.

В частности речь идет о таких объектах — бывший Сенный рынок на улице Бульварно-Кудрявской, 15 а; ул. Михаила Бойчука, 20-22; ул. Львовская, 15; ул.Горловская, 212; ул. Ревуцкого, 40; на пересечении ул. Ревуцкого, 8-к и ул. Анны Ахматовой; ул. Сормовская, 3; ул. Коперника, 7; ул. Мечникова, 11 а; — ул. Жилянская, 120-б; в Быковнянском лесу.

На проведение проверки выделено 10 рабочих дней, межведомственную группу возглавил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ.

КГГА, ГАСК и Госгеокадастр должны подготовить информацию по каждому объекту и предложения об урегулировании конфликтов. Минрегион и Минюст — механизмы защиты общественных интересов.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе столицы вспыхнул новый конфликт вокруг автомобильной стоянки, которая принадлежит кооперативу "Дружба".

Напомним, на месте скандального строительства ТРЦ "Оазис" над станцией метро "Героев Днепра" в Киеве в результате падения с высоты погиб 19-летний рабочий.