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    Киев

    Кабмин проверит скандальные стройки Киева

    Тема:

    Протесты по-киевски. Жители против АЗС (207)

    (обновлено: )43
    Отмечается, что скандальные застройки, которые вызывают широкий резонанс у общественности, проверит межведомственная рабочая группа в течение 10 дней.
    В Киеве противники застройки перекрыли движение и начали строить баррикады
    facebook.com/Павло Тихий

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины создает рабочую группу по проверке законности строительства некоторых объектов Киева, вызывающих широкий общественный резонанс, сообщает правительственный портал.

    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест против АЗС в Киеве: власти и архитекторы пока играют в пинг-понг

    В частности речь идет о таких объектах — бывший Сенный рынок на улице Бульварно-Кудрявской, 15 а; ул. Михаила Бойчука, 20-22;  ул. Львовская, 15;  ул.Горловская, 212; ул. Ревуцкого, 40; на пересечении ул. Ревуцкого, 8-к и ул. Анны Ахматовой; ул. Сормовская, 3; ул. Коперника, 7;  ул. Мечникова, 11 а; — ул. Жилянская, 120-б;  в Быковнянском лесу.

    На проведение проверки выделено 10 рабочих дней, межведомственную группу возглавил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ.

    КГГА, ГАСК и Госгеокадастр должны подготовить информацию по каждому объекту и предложения об урегулировании конфликтов. Минрегион и Минюст — механизмы защиты общественных интересов.

    Ранее сообщалось, что в Днепровском районе столицы вспыхнул новый конфликт вокруг автомобильной стоянки, которая принадлежит кооперативу "Дружба".

    Напомним, на месте скандального строительства ТРЦ "Оазис" над станцией метро "Героев Днепра" в Киеве в результате падения с высоты погиб 19-летний рабочий.

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