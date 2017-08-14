Власти Киева сообщили подробности установки тепловых счетчиков в домах

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Тепловые счетчики в столичных домах возьмут под охрану. Жители должны подписать соответствующий протокол и платить абонентскую плату за обслуживание. При этом, на установку системы охраны счетчиков тепла уже согласились почти 100 домов.

О том, сколько будет стоить, и кто за это заплатит, рассказал начальник коммунального предприятия "Киевжилспецэксплуатация" Олег Котляренко в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Город не мог не обратить внимания на эту проблему, по инициативе Петра Пантелеева, была в 2015-16 годах разработана пилотная программа. Мы попробовали установить охранную сигнализацию на трех домах в 2015 году и на трех домах в 2016 году. Она показала себя эффективной, ни одной кражи не было зафиксировано. И поэтому на 2017 год из городского бюджета выделено 10 млн гривен. (…) Полностью все оборудование финансируется из столичного бюджета. Эти деньги уже выделены на сегодня, от жителей города нужно только согласие, подтвержденное протоколом сборов и обязательство платить абонентскую плату за осуществление функций охраны — от 3 до 5 гривен с квартиры в месяц", — сообщил начальник "Киевжилспецэксплуатации".